Czy Mieszkanka Ukrainy została znieważona w jednym z lubińskich OMP? Mamy odpowiedź dyrektora. AKTUALIZACJA Anna Ickiewicz

W ubiegłym tygodniu do naszej redakcji wpłynął mail, w którym mieszkanka Lubina, pochodzenia ukraińskiego, opisuje jak źle została potraktowana w jednej z lubińskich przychodni. Sprawą zajmuje się policja, gdyż mogło dojść do przestępstwa zagrożonego karą do lat trzech. Mamy odpowiedź dyrektora dr n.med. Jarosława Tomczyka.