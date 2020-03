Czekamy na wyniki badań 80-latka. Zmiany w Lubinie

Wczoraj na telefony mieszkańców Lubina rozesłane zostały zdjęcia karetki pogotowia, której załoga zabierała chorego mężczyznę. Jak się okazało, 80-letni mężczyzna, pacjent onkologiczny dostał nagle wysokiej gorączki. Lekarze zdecydowali o przetransportowaniu go na oddział chorób zakaźnych do szpitala we Wrocławiu. Na wyniki badań starszego pana nadal czekamy.

Sytuacja w całym kraju, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, pogarsza się z godziny na godzinę. Coraz częściej widziane są karetki z załogą ubraną w ochronne kombinezony. Pacjenci, którzy czują się źle są przewożeni na szpitalne oddziały zakaźne.

Niestety liczba chorych wzrasta każdego dnia, dlatego musimy się liczyć z takimi widokami.

W sklepach pustoszeją półki, zaczyna również brakować towaru w magazynach. W niektórych przypadkach dostawy nie są wystarczające i klienci wychodzą ze sklepów z niczym. Władze apelują o rozwagę. Sklepy mają funkcjonować bez przerwy.