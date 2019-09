Cyrkuśniki czyli kabaret Hrabi zaprasza do Lubina

Lata zaprzeczania, że nieee, że gust należy kształtować, na scenie nie pajacować, napotkały opór. Nadszedł czas, by się wyrzec. Czego się da, a przede wszystkim idei. Czas, by ludziom służyć i tym służeniem rozbawiać. W „Cyrkuśnikach” Hrabi w pełni oddaje się w ręce publiczności, przyzwala i poddaje się, by spełniać jej życzenia. „Zrobimy wszystko, nie mamy godności” – to motto cyrkuśników. Hrabi liczy nie tylko na mądrość swoich widzów, ale też na to, że będzie potrafił jej schlebić. Ale tak porządnie. A niech no kto wyjdzie ze spektaklu do toalety. Popamięta.

Skład:

Joanna Kołaczkowska

Tomasz Majer

Dariusz Kamys

Łukasz Pietsch

Czas trwania: ok. 120 minut

Zapraszamy 1 października (wtorek), godz. 17:00 i 20:00

sala widowiskowa, bilety: 90 zł