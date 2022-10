Chwile grozy przy ulicy Legnickiej w Lubinie. Doszło do potrącenia pieszego Piotr Michalczyk

Policja Lubin

Dzisiaj (13.10) po godzinie 6:00 na przejściu dla pieszych przy ulicy Legnickiej kierowca samochodu osobowego potrącił pieszego. Kierowca samochodu tłumaczył, że doszło do tego, ponieważ nie zauważył osoby przechodzącej przez pasy. Cała sytuacja miała jednak pozytywne zakończenie, ponieważ pomimo tego, że poszkodowany trafił do szpitala, to badania nie wykazały poważniejszych obrażeń i mógł on wrócić do domu.