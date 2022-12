Chocianów znowu na kolejowej mapę Polski. Ostatni raz pociągi dojeżdżały tam 22 lata temu

Strategia przejmowania nieczynnych linii kolejowych przez władze województwa dolnośląskiego to ewenement na skalę Polski. Otwarta w 2009 roku linia z Trzebnicy do Wrocławia miała być zamieniona na drogę dla rowerów, a okazała się bardzo potrzebna, przewożąc tysiące osób każdego dnia do stolicy aglomeracji wrocławskiej.

Chocianów znowu na kolejowej mapie Polski

Po połączeniach z Wrocławia do Trzebnicy, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei otworzyła linie do Jakuszyc i Bielawy. Od grudnia 2022 roku, do tras w zarządzie województwa, dołącza także trasa do Chocianowa.

Na odcinku Chocianów – Legnica kursować na osiem par połączeń. Wszystkie będą skomunikowane z połączeniami z i do Wrocławia Głównego. Kursujący między powiatem polkowickim a stolicą województwa będą mieli możliwość przesiadki na stacjach Chojnów i Legnica.

Kursowanie pociągów rozpoczyna się od 11 grudnia. Trasa to: Legnica - Chojnów - Biała Dolna- Rokitki - Chocianów.

Chocianów to druga miejscowość w powiecie polkowickim, po Grębocicach, do której można dotrzeć pociągiem Kolei Dolnośląskich.