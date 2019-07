Chciał ukraść auto, ale zauważył go mężczyzna. Złodziej trafił do celi!

Do zdarzenia doszło ubiegłej nocy. Oficer dyżurny lubińskiej komendy, przed godziną 4:00, otrzymał zgłoszenie, iż na jednej z ulic na osiedlu „Przylesie” znajduje się mężczyzna, który próbuje włamać się do samochodu.

- Niezwłocznie na miejsce udali się policjanci wydziału prewencji i ruchu drogowego. Zobaczyli podejrzanego, który na widok radiowozu uciekł do klatki schodowej. Jednak po chwili mężczyzna został zatrzymany - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Po wylegitymowaniu okazał się nim 26 – letni mieszkaniec powiatu lubińskiego. Nie potrafił w sposób racjonalny wytłumaczyć swojego zachowania.

Funkcjonariusze sprawdzili samochód, którego kradzieży usiłował dokonać 26-latek. Pojazd miał uszkodzoną klamkę w drzwiach przednich prawych oraz wyrwaną uszczelkę w tylnych drzwiach.

- Podejrzany o usiłowanie kradzieży z włamaniem do samochodu mężczyzna trafił do policyjnej celi. Śledczy przedstawili mu już zarzuty. Zgodnie z Kodeksem Karnym może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności - dodaje policjantka.