Chcesz pracowac w mundurze? Dokumenty wyślij pocztą lub mailem

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu, do odwołania, zawieszone są pozostałe czynności przeprowadzane w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

- Informujemy kandydatów do służby w policji, aby nie zgłaszali się do jednostek prowadzących postępowania kwalifikacyjne. Postępowania te zawieszone zostają do odwołania. Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób - mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Oczekując na przyjęcie w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- podanie o przyjęcie do służby w Policji;

- wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych - ich tłumaczenie;

- kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

- książeczka wojskowa zawierająca wpis potwierdzający odbycie zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy.