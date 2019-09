Chcą połączyć gminy ścieżkami rowerymi przez lasy [ZDJĘCIA]

Na razie za wcześnie jest by mówić o ilości kilometrów ścieżek, które zostaną stworzone. W przyszłym tygodniu zbierze się zespół, który rozpocznie prace nad stworzeniem sieci. - Ta wspólna inicjatywa ma być dopiero zalążkiem do kolejnych prac – powiedział Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna. - Chciałbym rozwijać tę sieć ścieżek w ramach gminy Rudna. Gospodarze sąsiednich gmin również są tą inwestycją zainteresowani. Potencjał okolicznych lasów i dróg, które już tam są i wymagają jedynie odświeżenia i wprowadzenia małej infrastruktury edukacyjnej i informacyjnej, jest ogromny.

- Nasze gminy bogate są w lasy, z których szkoda nie skorzystać. Jestem gorącym orędownikiem puszczania ruchu rowerowego z dala od samochodów i spalin. Bezpieczeństwo to jedna kwestia, a nasze zdrowie to druga, równie istotna – powiedział Bartosz Chojnacki zastępca wójta gminy Lubin.

Pomysł wydaje się doskonały. W prawdzie wszystkie ścieżki nie powstaną w ciągu najbliższych miesięcy, ale perspektywa najbliższych lat wydaje się obiecująca. Przedstawiciele gmin, którzy podpisali list intencyjny rozważają również współpracę między innymi z gminą Chocianów czy Polkowicami.

- Lasy Państwowe otwarte są na turystykę pieszą i rowerową – powiedział Marek Nieruchalski, nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin. - Nasza infrastruktura dostępna jest dla każdego. Jednak w ramach tych inwestycji musimy te trasy przede wszystkim oznakować. Teraz jest tak, że jak wjedziecie państwo do lasu, to tak naprawdę nie wiecie gdzie wyjedziecie. Łatwo się zgubić, a drogi są wszędzie podobne. Dlatego zależny nam na tym by je oznakować, w niektórych miejscach dla bezpieczeństwa trzeba będzie przyciąć gałęzie. A przede wszystkim stworzyć ścieżki, tablice informacyjne i przewodniki, dzięki którym wjeżdżając do lasu w gminie Lubin będziemy wiedzieli w którym dokładnie miejscu w gminie Rudna wyjedziemy.