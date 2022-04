Charytatywnie z Narodową Orkiestrą Dętą w Lubinie

- Daj się nastroić dobrem. Dołącz do wyjątkowych muzyków i zostań wirtuozem pomagania. Te hasła nie powstały tylko po to, by bawić grą słów, ale po to, by poruszać wrażliwe na piękno uszy i skłonne do niesienia pomocy serca. Jeśli czujesz przesłanie i – tak jak my – chcesz podzielić się dobrem, przyłącz się do tej pięknej inicjatywy i spotkajmy się podczas II edycji Koncertu Charytatywnego z Narodową. – zachęcają organizatorzy

W trakcie koncertu czeka nas wiele niesamowitych atrakcji:

• aukcja i licytacje przedmiotów przekazanych przez darczyńców,

• premiera płyty WINDRAP!ORCHESTRA,

• połączenie instrumentów dętych z hip-hopowym bitem,

• występy gwiazd polskiej sceny muzycznej,

• Tribute to Jackowski, czyli przeboje Marka Jackowskiego, legendarnego gitarzysty i kompozytora, założyciela Maanamu,

• muzyka filmowa i symfoniczna, które stały się nieodłącznym elementem koncertów Narodowej.

Dochód ze sprzedaży cegiełek oraz z aukcji odbywających się w trakcie koncertu i drogą online w całości zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji Centrum Psychoonkologii „Vivre” oraz Stowarzyszenia „Równe Szanse”.