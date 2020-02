Cerkiewny zegar na wieży świątyni w Rudnej znów odmierza czas

Mocno wysłużony zabytkowy zegar wieżowy wymagał restauracji i konserwacji. Tego precyzyjnego zadania podjął się specjalista z zakresie konserwacji zabytków ruchomych z Puszczykowa pod Poznaniem. Kwota naprawy wyniosła 95 tys. zł.

- Bardzo się cieszę, że nasz zabytkowy zegar znów działa. Nie byłoby to możliwe bez finansowego wsparcia Gminy Rudna, za co serdecznie dziękuję panu wójtowi i panu sekretarzowi. Wspomógł nas także KGHM, za co jesteśmy wdzięczni i oczywiście wierni. Serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję także pracownikom Urzędu Gminy za merytoryczną pomoc – mówi ks. mitrat dr Dariusz Ciołka, proboszcz Prawosławnej Parafii w Rudnej.

Kościół w Rudnej był wzmiankowany już w 1366 r. Obecny wzniesiono w latach 1474-1500, a w XVI w. dobudowano wieżę od zachodu. Odbudowa kościoła nastąpiła po pożarze w 1624 r. W 1793 r. podwyższono wieżę i dodano jej hełm. Kościół przebudowano w latach 1859-60 i remontowano od 1988 do 2000 r. Co ciekawe, kościół od XVI w. do 1694 r. oraz w latach 1707-1945 należał do ewangelików, do 1956 r. do katolików, natomiast od tego roku pełni funkcję cerkwi prawosławnej.