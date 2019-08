Centralna Liga Juniorów. Dobry start Zagłębia Lubin

- Przygotowywaliśmy się standardowo, tak jak do wcześniejszych sezonów. Oczywiście bardziej przykładamy się do pracy nad rozwojem indywidualnym zawodników, dlatego treningi nie wyglądają jak typowy okres przygotowawczy w seniorach - mówił Marcin Ciliński.

- Musimy popracować nad wejściem w drugą część meczu. W poprzednim roczniku też się pojawiał ten problem, zwłaszcza pod koniec sezonu - wychodząc przy dobrym wyniku, oddawaliśmy grę przeciwnikowi. W tym meczu było podobnie. Ten element na pewno jest do poprawy. No i ewidentnie skuteczność - tłumaczy trener.

Druga połowa dla “Miedziowych” nie zaczęła się najlepiej. Przez pierwsze 25 minut przewagę na boisku zyskał zespół z Krakowa. Cracovia zaczęła grać wyżej, starała się odebrać piłkę na połowie rywala i szybko doprowadzić do remisu. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 2:0 dla drużyny z Lubina, która mimo słabszego początku drugiej połowy, dalej prezentowała dobry poziom. Zaowocowało to drugą bramką zdobytą przez pomocnika Milana Posmyka w 77 min.

Zagłębie U18 sezon 2018/2019 zakończyło na trzecim miejscu. Królem strzelców został Błażej Czuban. Duże nadzieje i wielkie plany są również na ten sezon, ale głównym celem trenera jest - jak zawsze - rozwój indywidualny zawodników.

- Od lat naszym głównym celem jest dostarczanie zawodników do pierwszego zespołu i ich indywidualny rozwój. Dodatkowo do pracy motywuje nas ilość podopiecznych naszej akademii, którzy znaleźli się w pierwszym zespole. W tym sezonie jest to siedmiu zawodników i liczymy na to, że z czasem będzie ich coraz więcej - podkreśla Ciliński.

Od sezonu 2019/2020 w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego młodzieżowca. Wedle uchwały, zawodnikiem o takim statusie jest piłkarz posiadający obywatelstwo polskie lub szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, kończy 21 rok życia (oraz młodsi). To olbrzymia zmiana. Opinie na jej temat są podzielone.