Było niebezpiecznie! Potrącił pieszą na pasach! [ZDJĘCIA]

Policjanci z lubińskiej komendy wyjaśniają przyczyny wypadku do jakiego doszło na przejściu dla pieszych.

- Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, kierująca samochodem osobowym marki Volkswagen, jadąc ulicą Legnicką, widząc zbliżającą się do przejścia dla pieszych starszą kobietę, zatrzymała swój pojazd, celem ustąpienia pierwszeństwa pieszej - mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - W tym samym kierunku poruszał się 20 - letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego. Kierując samochodem osobowym marki Mercedes i chcąc uniknąć zderzenia z poprzedzającym go autem, zjechał na prawą stronę i uderzył w barierki znajdujące się przy przejściu dla pieszych. W wyniku tego manewru, obrażeń ciała doznała stojąca przy barierkach, 79-letnia kobieta. Mieszkanka Lubina trafiła do szpitala.

20 – latek stracił już swoje prawo jazdy. Tłumaczył policjantom, ze nie widział stojącej przed pasami pieszej. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Jego sprawą zajmie się teraz sąd.