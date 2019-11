"Byłaś dla mnie wszystkim" usłyszymy w Lubinie!

Zespół powstał w 2005 r. Utworzyli go pracownicy Radia RMF FM i Radia Zet. Zaczynali od grania coverów grupy Leningrad – bardzo kontrowersyjnej, ale zarazem jednej z najpopularniejszych w Rosji.

Wydanie pierwszej płyty w 2011 r. zbiegło się ze spektakularnym sukcesem na Festiwalu „Top Trendy” w Sopocie, gdzie zespół zdobył Nagrodę Dziennikarzy, a miesiąc później zwyciężył na ogólnopolskim festiwalu „Przebojem na antenę”.

Od tej chwili Poparzeni Kawą Trzy goszczą na największych polskich scenach festiwalowych, a miliony bawią się w rytm „Kawałka do tańca”. Teksty do wszystkich utworów, a wśród nich takich przebojów, jak: „Byłaś dla mnie wszystkim”, „Wezmę cię”, „Okrutna zła i podła”, pisze Rafał Bryndal – ósmy nieformalny członek zespołu.

Muzykę, określaną jako miks ska/rocka i miejskiego folku, komponują sami Poparzeni. 19.04.2019 r. miała premierę kolejna płyta zatytułowana „Zakochaj się we mnie”, która zawiera 12 utworów. To płyta o miłości, gotowe teksty do wyznań, przeprosin, podrywu, wytłumaczenia się żonie. Najpiękniejsze wyznanie z tej płyty to „chcę sobie z tobą życie zmarnować”.