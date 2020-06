Był poszukiwany. Wpadł w Lubinie podczas rutynowej kontroli. Co mu grozi?

To jednak nie koniec problemów kierowcy, gdyż okazało się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lubinie, celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Za niestosowanie się do sądowego zakazu, może mu grozić nawet do 5 lat więzienia.