Był na kwarantannie, uciekł ze szpitala i zgotował bliskim piekło

Do zatrzymania 33-latka doszło 16 kwietnia. Dyżurny lubińskiej policji otrzymał zgłoszenie, że agresywny mężczyzna młotkiem uszkodził drzwi wejściowe do domu i wszczął awanturę. Na miejsce błyskawicznie skierowano mundurowych.

Przed przyjazdem mundurowych agresor uciekł z miejsca interwencji. Jak się okazało 33-latek w tym czasie powinien przebywać w szpitalu specjalistycznym, do którego trafił dzień wcześniej po awanturze domowej. Mężczyzna uciekł z lecznicy, wrócił do miejsca zamieszkania, a kiedy nie mógł dostać się do domu, młotkiem uszkodził drzwi wejściowe, a następnie pobił jednego z członków rodziny.