Budżet wegetacji w powiecie. Nie ma pieniędzy na inwestycje

Ponad 163 miliony złotych dochodów to za mało by w powiecie lubińskim przeprowadzić znaczące inwestycje we wszystkich gminach. Przyznaje to starosta Adam Myrda, który mówi wprost - jest to budżet wegetacji.

Zdecydowana większość pieniędzy, jak w każdym budżecie , przeznaczona zostanie na oświatę. Z kasy powiatu na ten cel przeznaczono dodatkowe 7,5 mln zł. Kolejnych prawie 10 mln zł powiat będzie musiał zapłacić w ramach tzw. janosikowego biedniejszym powiatom.

- Gdzie są inwestycje, remonty dróg powiatowych, budżet obywatelski, programy zdrowotne dla mieszkańców naszego powiatu, środki pozyskiwane z zewnątrz, gdzie jest audyt, który dostarczy informacji o przejętych szkołach i bezpieczeństwie uczniów? - pytał Michał Kielan, radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości. - Przypomnę, że mówimy o jednym z największych budżetów w historii powiatu lubińskiego - dodał radny Kielan zaznaczając, że radni PiS będą głosować przeciwko takiemu budżetowi, ponieważ uważają, że jest on źle przygotowany.