Budżet Obywatelski w Polkowicach zamrożony na czas epidemii koronawirusa

Jak informują polkowiccy urzędnicy, sytuacja epidemiologiczna, związana z pojawieniem się koronawirusa, zmieniła wiele aspektów naszego życia. Zmianie uległy także plany dotyczące przyjmowania wniosków mieszkańców zgłaszanych w gminie Polkowice do PBO 2020, a także realizowanych obecnie projektów przyjętych w ramach ubiegłorocznego PBO. Jednak, jak podkreśla burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki, część zgłoszonych wniosków inwestycyjnych znajdzie swój finał.

– Czasowo musieliśmy wstrzymać takie inwestycje jak np. budowy placów zabaw czy miejsc rekreacji i wypoczynku, zgłoszonych do ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Nadal jednak, co chcę wyraźnie podkreślić, będziemy realizowali te projekty, które zostały zakwalifikowane do PBO w ubiegłym roku i które mają wpływ na bezpieczeństwo życia mieszkańców, w tym m. in. oświetlenia uliczne, budowę dróg czy chodników – zapewnia burmistrz Polkowic.

Jak zaznacza burmistrz Polkowic, nie oznacza to, że projekty zgłoszone w ub. roku pozostaną tylko na papierze. Niezrealizowane w tym roku projekty z PBO 2019 będą bowiem sukcesywnie realizowane w przyszłym roku.