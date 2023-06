Bolą Cię plecy, strzyka w kolanie? Pomóc może terapia manualna. Sprawdź, jakie są wskazania do tej metody fizjoterapii i jak wygląda wizyta

Bolą Cię plecy, a może strzyka w kolanie lub chrupie w karku? Pomóc może terapia manualna. To specjalny obszar fizjoterapii zajmujący się łagodzeniem bólu i przywracaniem ruchomości kręgosłup i stawów. Wykonana przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę pomoże również złagodzić objawy rwy kulszowej, bóle głowy, a nawet zaburzenia snu. Wskazana jest również w przypadku urazów oraz w rehabilitacji po operacjach. Sprawdź, czym jest terapia manualna i czym różni się od masażu oraz kto nie powinien jej stosować.

Czym jest terapia manualna?

Terapia manualna jest jedną z metod fizjoterapii łączącą w sobie metody diagnostyczne i lecznicze. Stosuje się ją w celu leczenia zaburzeń narządu ruchu, a głównie poprawy ruchomości stawów i rozluźnienia tkanek. Jest to bezpieczna i nieinwazyjna metoda wspierająca leczenie głównie chorób i bólu kręgosłupa oraz zwyrodnień stawów. Często stosuje się ją także w leczeniu kontuzji u sportowców lub zaburzeń w funkcjonowaniu narządu ruchu po urazach i operacjach. Zabiegi w terapii manualnej wykonują profesjonalni fizjoterapeuci przeszkoleni w odpowiednich technikach takich jak np. techniki Jandy, Mulligana czy Lewita. Terapia manualna nazywana jest też chiropraktyką znaną już w starożytności, którą stosował sam ojciec medycyny – Hipokrates. Uważał on, że wiele chorób i dolegliwości spowodowanych jest przez przesunięcie kręgów, które da się ustawić prawidłowo za pomocą technik manualnych. Chiropraktyka (od greckich słów: chiro – ręka i practicos – czynić, robić) była początkowo niemedyczną metodą leczenia zwyrodnień i bólu kręgosłupa, a osoby ją stosujące nazywano kręgarzami.

Terapia manualna to nie to samo co masaż. Czym się od siebie różnią?

Terapia manualna mylona jest często z masażem leczniczym, ponieważ masaż jest jej częścią oraz w jej wykonywaniu stosuje się również różne techniki ucisku mięśni i tkanek za pomocą rąk terapeuty. Dodatkowo jednak używane są także specjalistyczne rodzaje chwytów dostosowane indywidualnie do każdego pacjenta takie jak stretching, manipulacje i mobilizacje stawów, tkanek miękkich i układu nerwowego, a także terapia punktów spustowych.

Masaż leczniczy może służyć do przygotowania pacjenta do terapii manualnej. Jest on stosowany w celu rozluźnienia mięśni oraz profilaktyki bólów kręgosłupa. Masaż odpręża, zmniejsza napięcie nerwowe, poprawia pracę układu krążenia i rozgrzewa, dzięki czemu przygotowuje ciało do zastosowania terapii manualnej.

Kiedy wskazana jest terapia manualna? Skorzystaj przy bólach mięśni i stawów

Terapię manualną stosuje się przede wszystkim przy bólach kręgosłupa i stawów oraz przy takich dolegliwościach jak:

choroby kręgosłupa,

zwyrodnienia stawów,

dyskopatia,

rwa kulszowa,

wady postawy np. skolioza,

ograniczenia ruchomości stawów,

przebywanie przez długi czas w tej samej pozycji,

kontuzje,

bóle pourazowe,

bóle napięciowe, np. od siedzącego trybu życia,

bóle kości ogonowej, karku, lędźwiowe i lędźwiowo-krzyżowe,

bóle i zawroty głowy, migreny,

osłabienie napięcia mięśni dna miednicy,

częstomocz,

zaburzenia snu,

bóle oczu,

nerwobóle,

przemęczenie,

w ramach rehabilitacji po operacjach.

Leczenie za pomocą terapii manualnej. Jak wygląda wizyta?

Podstawą do rozpoczęcia terapii manualnej jest zdiagnozowanie problemu, a następnie indywidualne dopasowanie metod leczenia. Na pierwszej wizycie fizjoterapeuta przeprowadza wywiad z pacjentem, analizę postawy ciała oraz badania diagnostyczne np. rezonans magnetyczny. Sprawdza również palpacyjnie miejsca, na których ból skarży się pacjent i ocenia napięcie skóry, tkanek podskórnych, mięśni i więzadeł oraz zakres ruchu wybranej części ciała.

Następnie pacjent umieszczany jest na łóżku przypominającym stół do masażu, a fizjoterapeuta przechodzi do stosowania chwytów i uciskania, aby przywrócić prawidłowe napięcie tkanek, ruchomość stawów oraz złagodzić ból i napięcie. Najpierw mięśnie i tkanki są rozgrzewane poprzez uciskanie oraz ruch w różnych kierunkach i pozycjach, a po odblokowaniu zostają ustawione w odpowiednim miejscu. Można wtedy usłyszeć charakterystyczne chrupnięcie lub zgrzytnięcie, gdy kręgi lub stawy wracają na swoje właściwe miejsce. Nie jest to bolesne, a wręcz odwrotnie, przynosi ulgę, ponieważ to właśnie nieprawidłowa pozycja sprawiała ból. Często pacjent ma za zadanie wykonywanie określonych ćwiczeń również w domu.

Kto nie powinien stosować terapii manualnej? Jest kilka przeciwwskazań

Terapia manualna jest mało inwazyjną metodą łagodzenia i leczenia bólu i z tego względu jest dość bezpieczna dla większości osób. Jednak nie każdy może się jej poddać. Przeciwwskazania do jej stosowania to:

żylaki odbytu,

infekcje górnych dróg oddechowych zwłaszcza przebiegające z gorączką,

infekcje układu pokarmowego,

stany zapalne skóry i tkanek,

niektóre nowotwory,

zaawansowana osteoporoza,

złamania i pęknięcia kości,

naderwania wiązadeł,

problemy z krzepliwością krwi,

świeże urazy mechaniczne tkanek,

niestabilność stawu,

schorzenia układu kostnego takie jak gruźlica kości,

zaburzenia psychiczne,

ciąża.

