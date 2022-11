Blisko tragedii w Ścinawie! Pijany kierowca wjeżdżał w barierki, znaki i samochody

Pijany kierowca staranował samochody i barierki obok sklepu w Ścinawie

Wczoraj funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od świadka, który zauważył, że ulicami Ścinawy porusza się pojazd, którego ruchy sugerowały, że kierowca nie jest trzeźwy. Według zgłaszającego jechał on całą szerokością ulicy i uderzył w barierki ochronne obok pobliskiego sklepu. Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy, którzy po przyjeździe na miejsce zobaczyli pozostawiony tam uszkodzony pojazd. W środku nie było jednak kierowcy, który postanowił uciec z miejsca zdarzenia. Zniszczenia spowodowane przez kierowcę to 3 uszkodzone samochody stojące na parkingu, 5 barier ochronnych obok sklepu i stojący obok przejścia dla pieszych znak drogowy.

Sprawca uciekł, pomogli mieszkańcy Ścinawy

W znalezieniu mężczyzny pomogli mieszkańcy, którzy widzieli całą sytuację. Wspólnie przekazali oni szczegóły dotyczące wyglądu kierowcy uszkodzonego pojazdu. Niedługo po rozpoczęciu poszukiwań udało się odnaleźć osobę, która pasowała do wskazanego przez świadków rysopisu. Zatrzymanym okazał się 22-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego, który przyznał się do winy.

Kiedy trzeźwiał, zaczął żałować. Mieszkaniec powiatu lubińskiego stanie przed sądem

Funkcjonariusze przebadali mężczyznę, który, jak się okazało, miał w swoim organizmie miał on aż 2,8 promila alkoholu. Mężczyzna przyznając się do winy mówił, że kiedy trzeźwiał, zaczął żałować tego, co zrobił. Sama refleksja jednak nie poprawi sytuacji mężczyzny, który stracił już swoje prawo jazdy, a teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu grozi mu do 2 lat więzienia.