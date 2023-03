Biżuteria damska na wiosnę i lato 2023. Te ozdoby zrobią furorę w nadchodzącym sezonie

Biżuteria damska wzbudza żywe zainteresowanie kobiet na całym świecie. Modne dodatki z tworzyw sztucznych można kupić w niemal każdej większej sieci handlowej. Na topie są także ozdoby ze srebra oraz z mieszanych materiałów. Chcesz podążać za najnowszymi trendami w biżuterii damskiej? Zobacz, co aktualnie się nosi.

Biżuteria damska w sezonie wiosna/lato 2023 stanowi uzupełnienie trendów utrzymujących się w modzie damskiej. Na topie będą proste dodatki ze srebra oraz innych, połyskujących materiałów. Kobiety mogą też pozwolić sobie na eklektyzm, a więc łączenie różnych tworzyw i stylów. Sprawdziliśmy, na jaką biżuterię warto postawić w tym sezonie.

Biżuteria damska – tak, naszyjniki – nie

Od jakiegoś czasu można zaobserwować zaskakujący trend w biżuterii damskiej. Kobiety zakładające rozdekoltowane bluzki, topy czy sukienki rezygnują z naszyjników. Za takim rozwiązaniem opowiada się wiele influerncerek, a hashtag #nonecklacetrend (w wolnym tłumaczeniu „trend przejawiający się w braku naszyjnika”) ma już 5,5 miliona wyświetleń na TikToku. Chcesz nosić modne ozdoby? Zobacz, jaka biżuteria jest na topie!

Mieszanie materiałów w biżuterii damskiej

Niegdyś podstawowy wybór dotyczący biżuterii damskiej miał związek z materiałem, z jakiego została wykonana. Wiele kobiet zastanawiało się, co wybrać: biżuterię srebrną czy złotą. Obecnie wybór pierścionków, bransoletek, kolczyków, wisiorków oraz innych ozdób jest ogromny, a my nie musimy ograniczać się do jednego tworzywa. W tym obszarze zapanowała moda na eklektyzm i łączenie różnych, często pozornie niepasujących do siebie materiałów.

Biżuteria damska z rozetami i kwiatami

Często powtarzającym się motywem w biżuterii damskiej są kwiaty i rozety. Fanki serialu „I tak po prostu” mogą nawet pamiętać wielką, kwiatową broszkę, w jakiej wystąpiła Carrie Bradshaw (czyli Sarah Jessica Parker). Taką ozdobę Carrie nosiła także w trzecim sezonie „Seksu w wielkim mieście”.

Nietypowe ozdoby z perłami

Kolejnym trendem, uwidaczniającym się w 2023 r., jest powrót pereł. Nie chodzi tutaj jednak o bransolety, broszki czy naszyjniki w babcinym stylu, ale o zupełnie nowe podejście do wytworów małż. W cenie jest biżuteria damska z perłami o nietypowych kształtach, nawiązująca do architektury, a także połączenie pereł z materiałami innymi niż srebro czy złoto.

Srebrne, połyskujące elementy

W tym roku utrzymuje się moda na odzież i obuwie w kolorze metalicznego srebra i folii aluminiowej. Stanowi to ukłon w stronę przełomu tysiącleci, kiedy materiały w takiej kolorystyce były na topie. Zamiłowanie do srebrnych dodatków ma także swoje odzwierciedlenie w biżuterii damskiej. Takie ozdoby wyglądają stylowego i pasują do wielu różnych kreacji.

Grube bransolety

Popularne w latach 80. i 90. grube bransolety znów powróciły do łask, co stanowi konsekwencję wielkiego zwrotu w stronę tamtych dekad. Przypominające kajdanki ozdoby można nosić do spódnic i sukienek. Wyglądają bardzo stylowo, ale trzeba pamiętać o tym, że najlepiej prezentują się na odsłoniętych nadgarstkach.

Łańcuchy tenisowe

Pisaliśmy o tym, że noszenie naszyjników ma wiele przeciwniczek. Dużo lepiej sytuacja wygląda z tenisowymi łańcuchami (ang. tennis necklaces). Te proste ozdoby, wykonywane najczęściej ze srebra lub złota, stanowią alternatywę do pstrokatych wisiorków i łańcuszków z medalikami. Ich głównymi wyznacznikami są prostota i minimalizm.

Kolczyki koła

Tendencja do noszenia prostych ozdób uwidacznia się także w modzie na kolczyki w kształcie kół. Te pozbawione ozdób figury geometryczne znakomicie prezentują się na odsłoniętym uchu, jako dodatek do sukienki lub eleganckiej bluzki. Ich dużą zaletą jest ich uniwersalny charakter.

Stylowe sygnety i pierścienie bez kamieni

Moda na upraszczanie przeniknęła również do krojów pierścieni. Coraz częściej kobiety stawiają na biżuterię damską, wykonaną z jednego materiału, bez zbędnych dodatków i upiększeń. Może być ona zrobiona ze srebra lub białego złota.

