Bitwa o Anglię - niesamowita wystawa jest już otwarta! [ZDJĘCIA]

Na wystawie "Bitwa o Anglię" możemy podziwiać m.in. replikę samolotu Hawker Hurricane. To oczywiście nie wszystko. Całość jest pełna historii polskich asów lotnictwa, którzy zdaniem wielu mieli decydujący wpływ na losy słynnej bitwy. Wystawa jest niezwykle atrakcyjna zarówno dla młodszych, jak i starszych gości. W środę otworzył ją Jonathan Knotta, ambasador Wielkiej Brytanii. My byliśmy tam dzień wcześniej. Ta wystawa, to element większego projektu dzięki któremu mamy możliwość bliższego poznania najważniejszych wydarzeń XX wieku. W Parku Leśnym są również ekspozycje "Wielka Wojna", "Sowiecka Okupacja Polski 1939 - 1993" i wspomniana już "Bitwa o Anglię". Dla dzieci jest ogromna piaskownica, Balance Park oraz ogromny Park Linowy dla dzieci i dorosłych. Park od kilku lat przechodzi olbrzymią metamorfozę i z nieco zapomnianego miejsca ma szansę już niebawem stać się jedną z ciekawszych atrakcji regionu. Wstęp na wystawę jak i inne atrakcję lubińskiego Parku Leśnego jest darmowy. Kliknij w zdjęcie i zobacz jak wygląda obecnie!

