Bitwa morska w Parku Leśnym i trzy bunkry do zdobycia!

Bitwa morska w leśnym parku

Nową wystawę stanowi m.in. 16 flag wraz z 16 tablicami przy ławkach oraz tabliczkami na ławkach (te pojawią się na początku maja) oraz 12 imponujących, wielkoformatowych wydruków obrazów autorstwa Grzegorza Nawrockiego, a także kiosk okrętu podwodnego ORP "Orzeł". We wnętrzu kontenerów zostanie otwarta ekspozycja dokumentująca interesujące epizody z historii PMW. Pełne udostępnienie wystawy nastąpi pod koniec maja, jednak już dziś warto rozpocząć jej zwiedzanie.

Jak mówi Joanna Kulik z Muzeum Historycznego w Lubinie:

- Potrzebujemy jeszcze trochę dobrej pogody, takiej jak dziś, by przemalować dwa kontenery, beczki i skrzynki. Zainteresowanie marynistyką i historią Polskiej Marynarki Wojennej nie słabnie, postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i przybliżyć burzliwe losy polskich okrętów.

Do Muzeum przyjeżdża wiele wycieczek szkolnych niemal z całego Dolnego Śląska: od Bolesławca, po Jawor i Wrocław. Nauczyciele doskonale wiedzą, że to świetna okazja do spotkania dzieci i młodzieży z żywą, niemal namacalną historią.