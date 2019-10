Bilet na Zagłębie Lubin za jazdę zgodnie z przepisami [ZDJĘCIA]

- Nadmierna prędkość, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, to nadal najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Dlatego też policjanci z lubińskiej komendy szukają innowacyjnych pomysłów, by promować bezpieczną i zgodną z przepisami jazdę oraz dotrzeć do jak największej liczby kierowców ze swoim przekazem - informuje asp. szt. Sylwia Serafin z lubińskiej policji.