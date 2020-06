Będzie druga edycja Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi

Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi, zainicjowana przez Fundację Kuźnica im. Hugona Kołłątaja, to niezwykła idea, która ma na celu m.in. realne aktywizowanie lokalnej społeczności. Ze wspomnianych Kwiatkowic do akademii dołączyła trójka młodych, ambitnych osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności i zdobywać doświadczenie. Brały one udział w szkoleniach interpersonalnych, warsztatach autoprezentacji, wystąpień publicznych, współpracy z mediami, ale też dowiedziały się jak skutecznie wypełnić wniosek o środki unijne.