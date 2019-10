Auta Google jeździły po Dolnym Śląsku. Które miasta odwiedziły? Zobacz wpadki ze Street View

Samochody Street View jeździły po polskich miastach od kwietnia do października. W czasie ich wizyt wykonywane są kolejne zdjęcia, które już niedługo posłużą do aktualizacji obrazu z ulic na Google Street View. W Głogowie auto Google pojawiło się pod koniec sierpnia.

Podobne aktualizacje trwają w całej Polsce. Zanim jednak zobaczymy, co nowego na polskich ulicach, zapraszamy Was do obejrzenia galerii „wpadek" ze Street View. Znajdziecie tam zdjęcia z polskich dróg, ale również ulic całego świata. Jakie wydarzenia uchwyciły kamery Google?