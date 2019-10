Andrzej Mleczko. Zobacz jego prace w Muzeum Historycznym [ZDJĘCIA]

Miał umyć auto, a okradł myjnię. Teraz stanie przed sądem

29-latek z powiatu wołowskiego odpowie za kradzież elementów wyposażenia myjni samochodowej. Mężczyzna pojawił się w myjni by umyć swój samochód, ale skusiły go stojące tam urządzenia. Choć kradzież to tylko jeden z zarzutów pod jego adresem!