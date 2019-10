Alternatywna lekcja WF-u z Moniką Pyrek

Czas trwania jednej lekcji to 105 minut, poprzedzonych 15 minutowym spotkaniem z Moniką Pyrek! Każde dziecko będzie miało także możliwość wykonania wspólnego zdjęcia oraz zdobycia autografu od Mistrzyni Sportu.

W jaki sposób połączyć zainteresowanie młodzieży nowymi technologiami ze sportem? Odpowiedź na to pytanie znalazła właśnie Monika Pyrek, która po zakończeniu kariery sportowej, inspiruje najmłodszych do bycia aktywnymi! Była lekkoatletka odwiedzi Lubin z Kinder+Sport Alternatywnymi Lekcjami WF już po raz drugi! Celem projektu jest zachęcenie dzieci oraz młodzieży do aktywnej zabawy, a tym samym odwrócenie tendencji do biernego uczestnictwa w rozrywce przy jednoczesnym wykorzystaniu ich zainteresowania nowymi technologiami.

W czasie Kinder+Sport Alternatywnych Lekcji WF uczniowie szkół podstawowych z klas od 5 do 8 oraz ich nauczyciele będą mogli w asyście instruktora oraz gwiazd sportu sprawdzić swoją koordynację ruchową, refleks oraz celność na symulatorach wybranych dyscyplin sportowych.