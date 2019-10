Akcja Znicz 2019 - zmiany w organizacji ruchu w Lubinie

- W przypadku lubińskiego cmentarza zmiany zaczną się już od 31 października. Od tego dnia ulica Konstytucji 3 Maja będzie częściowo zamknięta, natomiast dnia 1 listopada będzie przeznaczona wyłącznie do postoju pojazdów, jako ulica jednokierunkowa , a więc od strony ul. Bema i Al. Kaczyńskiego będzie obowiązywał zakaz wjazdu - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Każdy wjazd na rondo przy cmentarzu będzie posiadał znak wskazujący kierunek do miejsc parkingowych.

Organizacja ruchu wokół starego cmentarza i nekropolii w Oborze będzie podobna do tej, która obowiązywała w poprzednich latach. Apelujemy zatem, aby zwracać uwagę na oznakowanie drogowe i respektować polecenia funkcjonariuszy.

Jak co roku, na przełomie października i listopada, lubińscy policjanci czuwać będą nad bezpieczeństwem osób odwiedzających nekropolie. Do zadań funkcjonariuszy należeć będzie nie tylko kierowanie ruchem w rejonie cmentarzy, ale też podejmowanie różnego rodzaju działań mających na celu utrzymanie płynności ruchu i ograniczenie negatywnych zachowań na drogach.



Głównym parkingiem dla starego cmentarza w Lubinie będzie parking przy Skateparku, ulica Konstytucji 3 Maja oraz parking przy byłym Gimnazjum nr 5. Parking znajdujący się przy głównej bramie starego cmentarza będzie dostępny tylko dla osób niepełnosprawnych.

- Zmiany obejmą także cmentarz w Oborze. Wzdłuż drogi dojazdowej do cmentarza (od skrzyżowania) będzie obowiązywał bezwzględny, obustronny zakaz zatrzymywania. Ulica przy tej nekropolii prowadząca w stronę lasu będzie dostępna tylko dla osób niepełnosprawnych - dodaje policjantka. - We wszystkich newralgicznych punktach dojazdowych do cmentarzy wystawione będą posterunki Policji.

Policjanci apelują do kierowców o ostrożność, wyrozumiałość i życzliwość, a także dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu. Zróbmy wszystko, aby każdy bezpiecznie wrócił do domu.