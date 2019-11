Adam Konefał zrzeka się mandatu radnego. Kierował pod wpływem alkoholu?

Przypomnijmy, że do zatrzymania radnego doszło w miniony poniedziałek około godziny 15 na terenie gminy Lubin.

- Policjanci z lubińskiej drogówki zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który podejrzewany jest o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości - mówiła nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Mężczyzna odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w ogranizmie. Z uwagi na to został przewieziony do szpitala celem pobrania krwi. Krew została przesłana do laboratorium. Obecnie czekamy na wyniki badania.

Mundurowi musieli użyć siły i gazu by obezwładnić 44-latka. - Z uwagi na to, że mężczyzna nie stosował się do poleceń policjantów i stosował czynny opór, funkcjonariusze zmuszeni zostali do użycia środków przymusu bezpośredniego - potwierdza nasze informacje Sylwia Serafin.

Jak do tej pory radny złożył rezygnację z członkostwa w klubie radnych PiS. Ma również zrezygnować z pełnienia mandatu radnego w radzie miejskiej Lubina.