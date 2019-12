4 miliony na wymianę pieców w gminie Ścinawa. Jak otrzymać wsparcie?

Gminie Ścinawa z ogólnej sumy przypadnie, aż 4.162.976,48 zł dofinansowania i taką kwotę rozdysponuje w postaci grantów pomiędzy swoimi mieszkańcami. Ścinawski samorząd przydzielał będzie środki poprzez organizację w przyszłym roku konkursów na wymianę źródeł ciepła. Przy okazji urzędnicy informują, że nie należy mylić składanych na początku bieżącego roku do miejscowego urzędu ankiet z właściwym wnioskiem o dotację, które były niezbędne do oszacowania wysokości zbiorczego wniosku aplikacyjnego. Nie wszystkie ankiety złożone wówczas przez mieszkańców spełniały wymagania formalne. Część osób zainteresowana była wymianą źródła ciepła na piece węglowe. Jednak w ramach planowanych konkursów nie będzie to możliwe.

– Należy zaznaczyć, że składane ankiety były wstępnymi deklaracjami. Teraz, kiedy wiemy już, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej będziemy kontaktować się z mieszkańcami, którzy złożyli do nas ankiety i informować ich o szczegółach. W związku z tym, będzie można zmienić swoją wcześniejszą decyzję, która zakładała wymianę pieca na węglowy i otrzymać dofinansowanie na inne źródło ciepła. Po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie konkursu i kryteriach. Szansa nie ominie również osób, które nie złożyły takich ankiet – mówi Renata Jakubowska-Pawlak, kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich w ścinawskim urzędzie.