25 nowoczesnych autobusów zakupi lubiński PKS. Na ulice wyjadą za rok

- Koszt tej inwestycji to aż 28 milionów złotych, z czego połowę pieniędzy pokryje dotacja pozyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego - powiedział nam Kazimierz Ziółkowski, prezes lubińskiego PKS. - W ramach tego programu władze województwa dofinansowały zakup 50 autobusów między innymi dla Polkowic czy Głogowa. Połowa z nich trafi jednak do Lubina.

To, że Lubin wzbogaci się o 25 nowoczesnych autobusów, nie oznacza żadnej redukcji jeśli chodzi o tabor. W tym momencie przewoźnik dysponuje 50 autobusami, z których codziennie na linie obsługiwane przez Lubińskie Przewozy Pasażerskie wyjeżdża 46 z nich. Cztery autobusy to zapas na wypadek awarii czy wypadku.

- Po zakupie 25 nowych autobusów nie będziemy zmniejszać naszego taboru maszyn, a jedynie więcej autobusów zostanie w zapasie na wypadek gdyby doszło do nieprzewidzianych zdarzeń - wyjaśnia Kazimierz Ziółkowski. - W ostatnich tygodniach doszło do kilku awarii i wypadków przez co niektóre kursy naszych autobusów nie zostały zrealizowane. Kiedy 25 nowych autobusów już będzie obsługiwało nasze linie nie będzie dochodzić do takich sytuacji - zapewnia prezes PKS.

Równie istotne jest to, że w bazie lubińskiego przewoźnika stanie stacja do tankowania sprężonego gazu ziemnego. Będzie to dopiero czwarta taka stacja na terenie naszego województwa.