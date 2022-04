24 kwietnia ruszy wielkanocny rajd rowerowy Szlakiem Szybów SIER-POLU Andrzej Jaworski

Na 24 kwietnia zaplanowano trzecią edycję Rajdu Szlakiem Szybów Sierpolu. Z zapisami trzeba się pośpieszyć, bo mamy na to czas tylko do 15 kwietnia (do najbliższego piątku).