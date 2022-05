2 maja na terenach przyległych do stacji PKP, Muzeum Historyczne w Lubinie otworzyło stałą wystawę „Pionierzy lubińscy 1945” Andrzej Jaworski

2 maja 1945 r. do Lubina przyjechał Pełnomocnik Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, by przejmować od władz sowieckich gospodarkę. To pierwszy datowany dokument, jaki zachował się w zbiorach lubińskiego Muzeum Historycznego. Rozpoczął się nowy okres w historii miasta. Wysiedleni z Kresów Polacy przyjechali na tzw. Ziemie Odzyskane tak, jak stali i z tym, co udało się przewieźć w kolejowym wagonie.