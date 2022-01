19- latek w Lubinie pobił kierowcę autobusu i zniszczył pojazd. Młody bandyta jest mieszkańcem powiatu wołowskiego

Jak ustalili funkcjonariusze, 19–latek dojechał autobusem do końcowego przystanku na cmentarz w Oborze. Spał, więc został obudzony przez kierowcę, który poprosił go, aby opuścił pojazd. Młody mężczyzna wysiadł i udał się w stronę nekropolii. Jednak po chwili wrócił i zaczął dobijać się do czekającego na godzinę odjazdu kierowcy autobusu. Agresor kopiąc w drzwi siłowo je otworzył, uszkadzając szybę. Swoją złość wyładował na 55–latku, którego kopał i bił rękami. Kiedy na zajezdnię przyjechał drugi autobus, 19–latek podszedł do kierowcy żądając, aby go zawiózł do Lubina. Sprawca groził 66–latkowi pobiciem.

- Na miejsce, niezwłocznie po zgłoszeniu, został wysłany patrol ruchu drogowego. Policjanci jadąc na interwencję zauważyli podejrzanego mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi sprawcy. Funkcjonariusze zatrzymali go. Badanie alkomatem wykazało, że 19–letni mieszkaniec powiatu wołowskiego miał w swoim organizmie 1,5 promila alkoholu. Dodatkowo funkcjonariusze po sprawdzeniu podejrzanego ujawnili przy nim i zabezpieczyli telefon, który figurował w policyjnych systemach jako utracony z terenu Lubina - informuje mł. asp. Aleksandra Pieprzycka