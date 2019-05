ZUS kończy wypłacać „trzynastki” emerytom i rencistom

Według szacunków Oddziałów ZUS na Dolnym Śląsku, Wrocławski ZUS wypłacił „trzynastą emeryturę” 248 301 seniorom, Wałbrzyski ZUS blisko 247 000 a Legnicki wysłał pieniądze do prawie 155 550 świadczeniobiorców. ZUS kończy już także w całym kraju wysyłkę decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego.

- Wypłata ostatniej transzy „trzynastki” nastąpiła z jednodniowym wyprzedzeniem, gdyż standardowy termin płatności tj. 25 dzień miesiąca, w maju był dniem wolnym od pracy – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

W siedmiu kolejnych terminach płatności: 1,5,6,10,15,20 oraz 25, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił blisko 8,3 mln trzynastych świadczeń na kwotę 8,9 mld zł brutto. Do wypłaty została jeszcze jedna transza jednorazowego świadczenia pieniężnego dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Dla tych klientów terminem płatności „trzynastki” jest 1 czerwca.

- 1 czerwca wypada w sobotę, więc pieniądze dla tej grupy ok. 110 tys. klientów zostaną wypłacone do piątku 31 maja. Ostatnia transza wypłatowa to aż 111 mln zł. – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy już także wysyłkę decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego. Do dziś do 8,1 mln świadczeniobiorców, którzy otrzymali „trzynastkę” trafił już list z decyzją z ZUS. Do piątku korespondencja trafi do wszystkich, którym wypłacone zostało trzynaste świadczenie.