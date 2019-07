Zbliża się 10-rocznica referendum w sprawie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego [ZDJĘCIA]

Właśnie tak wyglądała walka z kopalnią odkrywkową węgla brunatnego, która miała powstać między Lubinem a Legnicą. Niebawem upłynie dziesięć lat od chwili, w której mieszkańcy gminy wiejskiej Lubin poszli do urn i w referendum oficjalnie sprzeciwili się planom, które mogły przekreślić ich dotychczasowe życie. Ale to był dopiero początek.

Kiedy snuto plany o budowie kopalni mieszkańców przerażały liczby. 20 kilometrów kwadratowych powierzchni samej kopalni, dodatkowe 16 kilometrów kwadratowych na zwałowiska, które piąć się mają nawet 80 metrów w górę. Głębokość kopalni – przynajmniej 50 pięter. To robi wrażenie. Gorzej jeśli pomyślimy, że znikają wszystkie wsie pomiędzy Legnicą, a Lubinem, że księżycowy krajobraz ciągnie się od legnickich osiedli po pierwsze zabudowania Lubina. Wszędzie pył, wszędobylski piach, żadnej zieleni, drogi, lasu. NIC. A do tego jeszcze wizja dalszych planów rozbudowy, bo być może te 15 mld ton węgla leżącego na głębokości 170 metrów to nie wszystko. Być może złoże o grubości 20 – 30 metrów ciągnie się też pod Głogów. To kolejnych 15 mld ton surowca. Czysty zysk.

27 września 2009 roku zdecydowana większość mieszkańców, którzy poszli do urn i zagłosowali w referendum opowiedziała się przeciwko budowie kopalni. We wszystkich sześciu gminach frekwencja przekroczyła 30 procent uprawnionych do głosowania. W praktyce oznacza to, że referendum jest ważne. Najwyższą frekwencją odnotowano w gminie Kunice, która zniknęłaby z map w całości jeśli ruszyłaby budowa kopalni. Najniższą frekwencję odnotowano w gminie Ścinawa.