Zbierają nakrętki dla Gracjana z Polkowic. Ty też możesz pomóc!

Gracjanek urodził się 1 marca 2015 roku w 28 tygodniu ciąży (z wagą 1260 g), jako jeden z dwójki bliźniaków. Pierwsze pół roku życia spędził w szpitalu. Obecnie chłopczyk choruje na mózgowe porażenie dziecięce ze wzmożonym napięciem mięśniowym lewej strony ciała. Niestety, przeszedł również krwawienie dokomorowe do ośrodkowego układu nerwowego, co spowodowało u niego wodogłowie. Gracjanek ma założoną zastawkę komorowo-otrzewnową, która była już dwa razy wymieniana z powodu infekcji. Zmaga się również z dysplazją oskrzelowo-płucną, ma oczopląs i asymetrię ciała.

– Chłopczyk wymaga rehabilitacji metodą NDT-Bobath cztery razy w tygodniu. Jeden raz w tygodniu ma zajęcia z terapeutą SI, psychologiem, pedagogiem, logopedą. Uczęszcza również na zajęcia z hipoterapii i dogoterapii. Rodzice Gracjanka dodatkowo rehabilitują go metodą Vojty, po to by mógł uczęszczać do przedszkola z oddziałem integracyjnym chociaż na 2 godziny dziennie – mówi Izabela Bil, koordynatorka akcji z Koła PCK przy PCUZ.

Mimo, że Gracjan skończył już 4 lata, nadal nie potrafi samodzielnie chodzić, raczkować i siedzieć, przez co wymaga stałej opieki i intensywnej rehabilitacji. Ogromną szansą na rozwój dziecka jest przeszczep komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy. Aktualnie chłopczyk rozpoczął już terapię, jednak wymaga ona kontynuacji.

Środki uzyskane ze sprzedaży zebranych w PCUZ nakrętek zostaną przeznaczone na dalsze leczenie Gracjanka komórkami macierzystymi, turnusy rehabilitacyjne, dodatkowe terapie oraz pomoce specjalistyczne dla dalszego rozwoju dziecka.

Nakrętki można zostawiać na portierni w PCUZ – ZOZ S.A. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-14.00.