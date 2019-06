Zatrzymywali go pijanego dwa razy w ciągu dnia!

Do pierwszego zatrzymania mieszkańca gminy Lubin doszło wczoraj, 11 czerwca, po godzinie 15.00.

- Mężczyzna kierował motorowerem. Styl jego jazdy wzbudził u policjantów podejrzenie, że kierujący może być nietrzeźwy - powiedziała nma Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Przeczucia mundurowych potwierdziły się. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie 24-latka wykazały ponad 3,3 promila. Pojazd zabezpieczył znajomy zatrzymanego. Po wykonaniu czynności mężczyzna został zwolniony do domu.

Ale to go niczego nie nauczyło. Kilka godzin później, około 18.00, kierujący motorowerem ponownie wpadł w ręce mundurowych. - Badanie alkomatem wykazało w organizmie zatrzymanego mężczyzny blisko 2,8 promila. Jak się okazało, pojazd odebrał z miejsca, w którym pozostawił go kolega - dodaje policjantka. - Nie spodziewając się policjantów, ponownie wsiadł na motorower i wyruszył w podróż do domu. Został zatrzymany. Kolejny raz 24-latek trafił do lubińskiej komendy, tym razem prosto do policyjnej celi.