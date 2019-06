Zatrzymali 20-latka z narkotykami. Grozi mu wyrok do trzech lat

Wczoraj, około godziny 16.00, policjanci wydziału kryminalnego lubińskiej komendy zauważyli dobrze im znanego 20 - letniego mieszkańca Lubina, który kierował samochodem osobowym marki Peugeot.

- Postanowili go zatrzymać. Podczas przeszukania pojazdu w jego wnętrzu, funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 9 woreczków strunowych z zawartością suszu roślinnego. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to marihuana - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - W pomieszczeniach gospodarczych użytkowanych przez młodego mężczyznę, kryminalni ujawnili i zabezpieczyli kolejne porcje suszu roślinnego. Łączna ilość ujawnionych narkotyków to 69 porcji.

20-latek usłyszał zarzut, za który teraz odpowie przed sądem. Może mu grozić do 3 lat pozbawienia wolności.