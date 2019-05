Zarzuty dla kierowcy, który koło Przemkowa uciekał przed radiowozem i dachował

Wszystko wydarzyło się na drodze wojewódzkiej numer 328 w okolicy miejscowości Wysoka. W sobotę, 4 maja policjanci chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę audi. Zauważyli bowiem, że za kierownicą auta siedzi dobrze im znany 22–latek, który miał na sumieniu m.in. jazdę pod wpływem alkoholu. Kierowca zlekceważył jednak sygnały świetlne i dźwiękowe radiowozu, przyspieszył i zaczął uciekać, więc policjanci ruszyli za nim w pościg. – Podczas ucieczki kierowca audi zachowywał się agresywnie na drodze, a wykonywane przez niego manewry były bardzo niebezpieczne – informuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy polkowickiej komendy policji. – Mimo wyraźnych sygnałów do zatrzymania pojazdu, mieszkaniec gminy Przemków kontynuował ucieczkę, jednocześnie raz po raz zajeżdżając drogę próbującym go zatrzymać funkcjonariuszom.

KPP Polkowice/OSP Przemków