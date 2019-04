Zamknęli drogę krajową pod kładką na KEN w Lubinie. Co na to zarządca - GDDKiA? [ZDJĘCIA]

Miejskie kamery zarejestrowały moment zawalenia się kładki przy ul. Komisji Edukacji Narodowej. Jak informują urzednicy, widać na nim jak konstrukcja schodów o mały włos nie spadła na pracownika wrocławskiego oddziału Dróg Krajowych i Autostrad, który w nocy pilnował przejścia nadziemnego. Ten odcinek - mimo że leży w obrębie miasta - należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a co za tym idzie - to w gestii zarządcy leży bieżąca konserwacja i nadzór zarówno nad drogą, jak i przejściem nadziemnym.

Zastrzeżenia co do stanu technicznego nadziemnego przejścia dla pieszych mieszkańcy w tutejszym urzędzie zgłaszali już w czwartek, 11 kwietnia. - Niezwłocznie poinformowaliśmy wówczas wrocławski oddział GDDKiA o wystąpieniu uszkodzenia kładki. W końcu jest to jedna z głównych arterii miasta, z której dziennie korzysta kilka tysięcy uczestników ruchu - informuje Marcelina Falkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta miasta. - Liczymy na to, że GDDKiA w najbliższym czasie przekaże oficjalną informację co do stanu kładki, sposobu jej zabezpieczenia, naprawy lub ewentualnej rozbiórki, co poskutkuje jak najszybszemu przywróceniu prawidłowego ruchu na tym odcinku i usprawnieniu przejazdu dla mieszkańców - dodaje.

Jak do tej pory GDDKiA podjęła decyzje o zamknięciu DK 3 na odcinku wzdłuż KEN w Lubinie do odwołania.

Do sprawy będziemy powracać.