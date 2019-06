Załoga z Dolnego Śląska walczy o start w Red Bull Konkurs Lotów!

Red Bull Konkurs Lotów to zmagania domorosłych lotników, którzy na własnoręcznie zbudowanych machinach latających skaczą z 6 m rampy do wody. Wygrywa załoga, która uzyska najlepsze noty od sędziów. Liczy się nie tylko odległość oraz prezentacja zespołu na rampie, ale również kreatywność samej konstrukcji.

Na krótkiej liście pretendentów do dzikiej karty znalazła się m.in. załoga z Dolnego Śląska – TIE FIGHTER. Ekipa podchodzi do startu w konkursie z pełną powagą, stawiając sobie bardzo ambitne cele. Po pierwsze chcą ustanowić rekord świata w długości lotu, po drugie marzy im się pozostanie na długo w pamięci publiczności i po trzecie – planują rozpętanie gwiezdnej wojny na startowej rampie. Czy pomogą im w tym stroje inspirowane popularną serią „Gwiezdne wojny”? Czas pokaże!

To właśnie ten element był oceną jury przy wyborze finalistów. Nie wszystkie nadesłane projekty rokują, by miały szansę wzbić się w powietrze, ale wyżej niż właściwości lotne oceniane były zaangażowanie, pomysłowość i niepohamowana fantazja zgłaszających. - Ja się nie znam na fizyce i tych wszystkich uwarunkowaniach, które sprawiają, że coś leci, czy nie. Zawsze miałem korepetycje z matematyki i z fizyki – byłem noga. Dlatego w moim przypadku liczyło się to, czy ktoś skradnie moje serce – powiedział Filip Chajzer, członek jury.

Podobnymi kryteriami kierował się Tomasz Rożek, fizyk i dziennikarz naukowy. – Wybrałem kilka zgłoszeń, które moim zdaniem polecą raczej jak kamień w dół, ale wiem, że to nie do końca jest tylko konkurs lotów, liczy się też dobra zabawa. Zauważyłem też projekt, w którym były dokładne obliczenia siły nośnej, kąta natarcia i zrobiło to na mnie również ogromne wrażenie.