Zagrali w szachy z wójtem gminy [ZDJĘCIA]

Cztery lata temu, to właśnie z inicjatywy wójta Tadeusza Kielana przeszkolono 25 nauczycieli i do programu nauki klas I i II szkół podstawowych wprowadzono cotygodniowe zajęcia z nauki gry w szachy. To królewska gra, która doskonale uczy planowania, strategii, logiki, przewidywania. To umiejętności, które każdemu przydają się w życiu.

Amelia Gretkierewicz z II B, która otrzymała z rąk wójta specjalne wyróżnienie za symultanę, którym była własnoręcznie wykonana przez wójta figura konika szachowego mówi, że pierwsze lekcje brała od dziadka i bardzo jej się podobało. Gabriela Sobiegraja z I A uczył kilka lat starszy kuzyn Bartosz Piotrowiak, który także brał udział w symultanie, a Igorowi Dutkaniczowi pierwsze zasady tłumaczyła starsza siostra.

W pierwszych rozgrywkach w Raszówce w szachowe szranki z wójtem stanęło dziewięciu zawodników. Rozgrywki zakończyły się czterema zwycięstwami wójta i pięcioma remisami zaproponowanymi przez szefa gminnego samorządu.

Uczestnicy szachowej symultany w Raszówce

Gabriel Sobiegraj I A

Igor Dutkanicz I B

Amelia Gretkierewicz II B

Jakub Gural II A

Bartosz Piotrowiak IV B

Kamil Szymański IV A

Michał Paprocki-Kunysz VIII B

Bartosz Terefelko VII B

Marcin Nyklewicz nauczyciel w-f