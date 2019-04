Zagrają by pomóc zwierzętom! Ty też możesz wesprzeć czworonogi!

W koncercie wystąpią:

THE RUDE ROMANCE – formacja powstała w lutym 2017. Ich styl jest wypadkową wpływu wielu różnych gatunków muzycznych. Zadebiutowali na scenie 17 czerwca 2017 r. koncertem na rzecz ludzi bezdomnych w Lubinie. Obecny 5-osobowy skład uformował się w 2018 roku. Na swoim koncie mają 17 utworów oraz zagrane 5 koncertów. Zespół obecnie jest w trakcie nagrywania swojej pierwszej płyty.

AQUAPLANING – w obecnym składzie grają od 2014 roku. W swoim dorobku mają dwie płyty. Koncertują na małych i dużych scenach. Spotkają się na próbach na skraju łąk i pól w podlubińskiej wsi tworząc nowe kawałki i bawiąc się przy tym naprawdę dobrze.

Raz2 – TRIBUTE TO MAANAM to nowa lubińska formacja, wykonująca największe i najbardziej znane hity legendarnej Kory i Maanamu. Energetyczne, pełne ekspresji i muzycznej pasji koncerty zespołu, zadawalają wymagającego słuchacza, wprowadzając w sentymentalną muzyczną podróż do wspaniałego polskiego rocka lat 80-tych.

Zapraszamy 26 kwietnia (piątek), godz. 19:00

Klub Pod Muzami Lubin, cegiełki: 20 zł