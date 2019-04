Za kierownicą, bez uprawnień i po narkotykach

Policjanci wydziału prewencji lubińskiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej kierującego audi. - Sposób jazdy kierowcy wzbudził u policjantów podejrzenia, że ten może być nietrzeźwy. Jak się okazało 38 -letni mężczyzna nigdy nie miał uprawnień do kierowania - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP lubin. - Podczas interwencji był bardzo pobudzony i agresywny, a ponadto nerwowo chował coś do kieszeni. Przez uchylone okno samochodu mundurowi wyczuli silną woń marihuany.

Po przeszukaniu podejrzanego, okazało się, że ukrywany pakunek to susz roślinny. - Badania testerem potwierdziły, że znaleziona substancja to marihuana. Mężczyzna przyznał się policjantom, że wcześniej zapalił „trawkę”, a gdy zobaczył radiowóz, wyrzucił ją przez okno - dodaje policjantka.

38-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Została pobrana od niego krew do badań na zawartość środków odurzających.

- Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania środków odurzających, za co może mu grozić kara pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli badania krwi potwierdzą, że kierował pojazdem pod wpływem narkotyków, usłyszy dodatkowe zarzuty. Teraz dalszym losem 38-latka zajmie się sąd - mówi Serafin.