XXXI Festiwal Kwiatów i Sztuki 30.04-03.05 [ZDJĘCIA]

W salach barokowych nie zabraknie motywów pełnych przepychu i arystokratycznych nut, zwłaszcza że tegorocznym kwiatem festiwalowym została róża. Przygotujcie się na prawdziwe święto wiosny, którą przywitamy poprzez finezyjne kompozycje, girlandy kwiatów, filmowe inspiracje, żywe kolory i pełny atrakcji program.

Jakie atrakcje czekają na gości XXXI edycji festiwalu?

W Książu wiemy jak dużo energii mają w sobie najmłodsi, właśnie dlatego przygotowaliśmy jeszcze więcej atrakcji dla rodzin z dziećmi – nie zabraknie animatorów ani przedstawień komediowych, również tych o tematyce ekologicznej. Pojawi się obóz rycerski wraz z pokazem walk, a warsztaty florystyczne dla najmłodszych będą trwały dłużej. Odbędzie się mnóstwo zajęć artystycznych jak „Tworzenie własnego komiksu”. Z pewnością absolutnym hitem festiwalu stanie się Tajemniczy Ogród – kreatywna, multisensoryczna strefa roślinna dla dzieci, która zajmie aż ¼ trzeciego piętra zamku!

Po raz pierwszy w książańskich podcieniach stanie makieta z Kolejkowa, po której poruszać się będą małe pociągi. To będzie wyjątkowa atrakcja dla małych i dużych!

Również i w tym roku nie zabraknie propozycji dla miłośników historii – we wszystkie dni festiwalu odbywać się będą wykłady o Hochbergach, zamkowych podziemiach, romansach na zamku, niewyjaśnionych historiach Książa, a nawet o… duchach! To nie wszystko – zafascynowani historią obiektu powinni przygotować się na uroczyste odsłonięcie Makiety podziemi zamku, na której zobaczymy ich cały układ oraz scenki jakie mogły się tam wydarzyć w 1945 r. Oczywiście zachęcamy wszystkich by na żywo skorzystali również ze zwiedzania Podziemnej Trasu Turystycznej, która wzbogacona o prezentacje audiowizualne jest niezwykła podróżą w czasie i przestrzeni do tego interesującego, ale i tragicznego okresu.

Jak zawsze w Sali Balowej zamku zorganizowana zostanie Narodowa Wystawa Bonsai, na której zobaczymy ponad 50 wielokrotnie nagradzanych drzewek ze świata, dodatkowo wzbogacona o Wystawę Zbroi Japońskich oraz Suiseki. Ponownie goście festiwalu będą mogli wejść do Kuźni Japońskiego Płatnerza i zobaczyć jak powstaje takie uzbrojenie. Przez cały okres festiwalu będą trwać warsztaty bonsai oraz prezentacje i omawianie szczególnie interesujących drzewek.

Wszyscy spacerujący po zamku i tarasach z pewnością spotkają nie tylko Panie Wiosny w sukniach z kwiatów, ale również i Księżną Daisy, która zainicjowała Festiwal Kwiatów i Sztuki.

Oczywiście, jak co roku w zamku powstaną niezwykłe aranżacje florystyczne, oprócz 17 sal zamkowych ozdobione zostaną również korytarze i Dziedziniec Honorowy, na który pojawią się nowe konstrukcje kwiatowe – z pewnością to, co zobaczą nasi turyści totalnie ich oczaruje!