Wywrócona bajka o Kapturku – Teatru Kultureska w Lubinie

Dzieci na każdym kroku zaskakiwane będą przez nieoczywistych bohaterów, wyjątkowe zwroty akcji i poprzez niesamowite efekty sceniczne. Na scenie pojawi się narcystyczny Baran, waleczna Owieczka, „groźny” Wilk, dobra Leśna Wróżka, a także… tajemniczy leśny potwór. Przez cały spektakl bohaterowie wraz z dziećmi szukać będą odpowiedzi: „kto zaczarował las?”. Odpowiedź na to pytanie zaskoczy każdego widza bez względu na wiek…

Przedstawienie uczy szacunku wobec drzew i lasów, a także uwrażliwia dzieci na liczne problemy środowiska. Dzięki udziałowi w spektaklu dzieci poszerzą swoją wiedzę na temat segregacji odpadów, sposobów unikania powstawania odpadów oraz możliwościach ponownego wykorzystania odpadów. A to wszystko dzięki dobrej zabawie!

Scenariusz: Natalia Przybylska

Reżyseria: Krzysztof Przybylski

Scenografia: Piotr Giełzak

Kostiumy: Marta Mojnowska, Klaudia Ostrowska

Muzyka: Krzysztof Przybylski

Obsada: Natalia Przybylska, Agnieszka Bielecka, Krzysztof Przybylski

Czas trwania: 60 minut (bez przerwy)

Spektakl dla dzieci od 3 roku życia

Zapraszamy 26 czerwca (środa), godz. 12:00, sala widowiskowa Centrum Kultury Muza, bilety w cenie 25 zł.

Rezerwacja mailowa: rezerwacja@ckmuza.pl (od pon. do pt. od godz. 8:00 do 14:00) lub telefoniczna: kasa 76 746 22 66 (codziennie od godz. 14:00 do 20:00). Bilety dostępne on-line: www.muza.biletpro24.pl