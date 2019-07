Wyłudzili 5 milionów podatku VAT! Trafili do aresztu

Jak ustalili śledczy prowadzący tę sprawę, przestępczy proceder podejrzanych miał miejsce w latach 2010-2011 w Legnicy i innych miejscowościach. - Przestępstwo zostało ujawnione podczas kontroli przeprowadzonej przez ówczesny Urząd Kontroli Skarbowej w Legnicy w spółce z o.o. PROMAR mającej ostatnią siedzibę w Legnicy, której samodzielnym prokurentem był oskarżony Ryszard K. - mówi Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy legnickiej prokuratury okręgowej. - Obydwaj oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu z innymi jeszcze osobami, co do których prowadzone jest odrębne postępowanie.

W wyniku postępowań kontrolnych ustalono, że począwszy od 2011 roku spółka ta zaprzestała działalności gospodarczej, a jej aktywność ograniczona była do wystawiania nierzetelnych faktur sprzedaży oleju napędowego na rzecz kolejnych spółek.

- Ryszard K. jako prokurent spółki PROMAR zajmował się jej sprawami gospodarczymi i finansowymi. W celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT podawał on nieprawdę w zakresie kwot podatku naliczonego w deklaracjach VAT-7 złożonych w imieniu spółki w Urzędzie Skarbowym w Bolesławcu, a przez to wprowadził w błąd Naczelnika tego Urzędu Skarbowego co do rzeczywistej kwoty podatku, powodując uszczuplenie podatku od towarów i usług VAT w wyżej wymienionej kwocie około 5 milionów złotych - mówi Lidia Tkaczyszyn. - Dla realizacji swojego oszukańczego zamiaru posługiwał się fikcyjnymi fakturami wystawionymi przez inne spółki, które dokumentowały rzekome, nie mające miejsca w rzeczywistości transakcje sprzedaży oleju napędowego na rzecz PROMAR. Następnie Ryszard K. wykorzystywał te faktury w rozliczeniach podatkowych tej spółki.