Wy pytacie - ZUS odpowiada. Kontrola w firmie!

Panie Patryku, czas trwania kontroli różni się w zależności od statusu płatnika/pracodawcy. I tak kontrola płatnika składek, który nie jest przedsiębiorcą, powinna trwać do miesiąca, a kontrola wymagająca pozyskania dowodów ze źródeł osobowych, opinii z innych instytucji – do dwóch miesięcy. Kontrola płatnika składek, który jest przedsiębiorcą, w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać - jeśli jest mikroprzedsiębiorcą – 12 dni roboczych, jeśli jest małym przedsiębiorcą – 18 dni roboczych, jeśli jest średnim przedsiębiorcą – 24 dni roboczych, jeśli jest innym przedsiębiorcą – 48 dni roboczych. Jeśli ktoś nie jest przedsiębiorcą, termin rozpoczęcia kontroli ustala inspektor kontroli ZUS po otrzymaniu upoważnienia do jej przeprowadzenia. Inspektor kontroli ZUS rozpoczyna kontrolę od doręczenia właścicielowi firmy lub osobie przez niego upoważnionej - upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz pokazania legitymacji służbowej. Jeśli ktoś nie jest przedsiębiorcą, kontrolę poprzedzi zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola rozpocznie się nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia, w którym ktoś odbierze zawiadomienie, i nie później niż po 30 dniach od dnia doręczenia zawiadomienia. Na pisemny wniosek kontrolowanego inspektor może zjawić się wcześniej niż po 7 dniach od doręczenia zawiadomienia. Przeprowadzenie kontroli po 30 dniach wymaga ponownego zawiadomienia. Jeżeli w tym czasie działalność gospodarczą kontroluje inna uprawniona instytucja publiczna, to inspektor kontroli ZUS odstąpi od kontroli (chyba, że przedsiębiorca wyrazi zgodę na równoczesne prowadzenie więcej niż jednej kontroli). Może ustalić inny jej termin.