Wszystko co musisz wiedzieć przed Biegiem Papieskim w Lubinie!

9 maja (czwartek) pakiety można odbierać od godz. 16:00 do 21:00. 10 maja ( piątek) pakiety można odbierać od godz. 16:00 do 21:00. 11 maja (sobota - dzień biegów) pakiety można odbierać od godz. 10:00 do 13:30 na biegi dzieci oraz 15:00 do 17:30 dla uczestników biegu głównego.

Co w pakiecie startowym? W pakiecie startowym każdy otrzyma koszulkę startową, w której należy ustawić się na starcie biegu. W pakiecie będzie również numer startowy z chipem (bieg główny) umożliwiający zmierzenie każdemu z Was indywidualnego czasu oraz agrafki do zamocowania go na przodzie koszulki. Sprawdźcie dobrze pakiet, bo nasi partnerzy przygotowali dla Was różne promocje oraz informacje na temat innych eventów!

W związku z zamknięciem zapisów on-line od czwartku 9 maja 2019r. będzie można zapisać się ręcznie w biurze zawodów - ilość miejsc jest ograniczona i liczy sie kolejność zgłoszeń. 9 maja uruchomione zostanie biuro zawodów w tym roku także usytuowane w holu na poziomie „O” w Cuprum Arena przy ul. Sikorskiego 20, tam też na wszystkich czekać będą do odbioru pakiety startowe, zarówno do biegu głównego jak i na biegi dzieci.

Biegi młodzieżowe:

Najpierw, tradycyjnie już, pobiegną najmłodsi z lubińskich przedszkoli i szkół podstawowych klas I-VII. Pierwszy bieg przedszkolaków rozpocznie się o godzinie 14:00, biegi uczniów klas I-VII zaś o godzinie 15:00. Każde dziecko wraz z pakietem startowym otrzyma koszulkę oraz numer startowy, dzięki niemu opiekunom będzie łatwiej zorientować się, o której godzinie startuje ich pociecha. Dla przykładu grupa pierwsza przedszkolaków, która rozpocznie o godzinie 14:00 to dzieci z numerami od 1 do 200, grupa druga, która pobiegnie o 14.15 – numery od 201 do 400 i tak dalej do 18.00.

Pełna rozpiska biegów dzieci:

Przedszkola :

Bieg nr 1 - 14:00 bieg przedszkolaka nr startowe od 1 do 200 (tylko roczniki 2016, 2015, 2014)

Bieg nr 2 - 14:15 bieg przedszkolaka nr startowe od 201 do 400 (nazwiska od A do J)

Bieg nr 3 - 14:30 bieg przedszkolaka nr startowe od 401 do 600 (nazwiska od K do O)

Bieg nr 4 - 14:45 bieg przedszkolaka nr startowe od 601 do 800 (nazwiska od P do Ż)

Szkoły klasy I-III

Bieg nr 5 - 15:00 bieg ucznia, nr startowe od 801 do 950 (nazwiska od A do G)

Bieg nr 6 - 15:15 bieg ucznia, nr startowe od 951 do 1100 (nazwiska od H do Ł)

Bieg nr 7 - 15:30 bieg ucznia, nr startowe od 1101 do 1250 (nazwiska od M do R)

Bieg nr 8 - 15:45 bieg ucznia, nr startowe od 1251 do 1400 (nazwiska od S do Ż)